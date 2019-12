SERIE A Fiorentina, esonerato Montella

Fiorentina, esonerato Montella.

Vincenzo Montella non è più l'allenatore della Fiorentina. L'esonero è stato comunicato direttamente dalla società viola con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Fatale, per l'allenatore campano, la pesante sconfitta al “Franchi” contro la Roma per 4-1. Nei prossimi giorni la Fiorentina comunicherà il nome del nuovo tecnico: tra i papabili ci sono Prandelli, Di Biagio, Ballardini e Iachini.



I più letti della settimana: