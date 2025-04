COPPE EUROPEE Fiorentina in semifinale di Conference, Lazio ko ai rigori in Europa League

È sfumato sul più bello il sogno della Lazio di tornare in semifinale di una competizione europea. I biancocelesti rimontano il 2-0 subito in Norvegia dal Bodo/Glimt segnando nei 90' con Castellanos e Noslin (in pieno recupero). Nel primo tempo supplementare Boulaye Dia fa 3-0 e sembrerebbe fatta ma, al 109', Helmersen prolunga la sfida ai calci di rigore. Qui sbagliano Tchaouna, Noslin e Castellanos: il Bodo/Glimt è tra le migliori 4 di Europa League ed ora affronterà il Tottenham.

Missione compiuta, anche se con il brivido, per la Fiorentina in Conference League. I viola, forti del 2-1 dell'andata, vanno in vantaggio anche al “Franchi” con Mandragora ma il Celje riesce a ribaltarla nella ripresa con Matko e Nemanic. Nel finale ci pensa Moise Kean a realizzare il 2-2 che vale la terza semifinale consecutiva. L'1 e l'8 maggio doppia sfida con gli spagnoli del Betis.

