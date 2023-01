COPPA ITALIA Fiorentina, Italiano: "Sarebbe affascinante una Coppa Italia come le competizioni in Inghilterra o in Spagna"

È tempo di ottavi di finale per la Coppa Italia. Oggi due partite in programma: alle 18 Fiorentina-Sampdoria, alle 21 Roma-Genoa. Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato del match e della formula della Coppa Italia, ritenuta "poco affascinante".

