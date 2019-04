Fiorentina, Pioli si è dimesso

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. L'ex tecnico di Inter e Lazio si è dimesso in seguito alle polemiche scaturite dal ko interno col Frosinone, dopo il quale la società aveva emesso un comunicato molto duro nei suoi confronti. Per il momento sarà l'allenatore della Primavera Bigica a prenderne il posto sulla panchina dei viola, attualmente decimi con appena 39 punti e ben distanti dalla lotta per l'Europa.