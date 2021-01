SERIE A FEMMINILE Fiorentina - SM Academy 3-1: viola avanti solo nel finale Con 10 assenze tra infortuni e problematiche legate al Covid, la San Marino Academy non sfigura contro le viola che passano in vantaggio con Middag ma subiscono l'1-1 di Barbieri su rigore. Negli ultimi 5 minuti Baldi e Sabatino fanno saltare il banco.

Tra infortuni e Covid, la San Marino Academy deve fare di necessità virtù, metterci sacrificio e forza di volontà in casa di una delle big del calcio femminile italiano: la Fiorentina finalista dell'ultima Supercoppa e ancora in corsa in Champions League. Alain Conte è costretto a reinventarsi la formazione e le viola, nel primo tempo, fanno gioco ma senza creare troppi pericoli alla porta di Margherita Salvi, al debutto in Serie A dal primo minuto. Anzi, la prima grande chance è per le Titane: Rigaglia mette dentro, Baldini va in girata trovando solo l'esterno della rete. Poi tocca alla Fiorentina: Monnecchi non inquadra lo specchio della porta a tu per tu con Salvi, mentre un errore in disimpegno del portiere biancazzurro favorisce Baldi che ha due occasioni per colpire ma la difesa fa muro e salva.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La ripresa si apre sulla falsariga dei primi 45 minuti, l'Academy è ordinata e non disdegna a ripartire in contropiede. Tanto che Barbieri scarica per Giulia Baldini e la “trivela” della numero 7 incoccia sulla traversa ad Ohrstrom battuta. Da un montante all'altro: missile di Adami dai 25 metri, l'esito è lo stesso di qualche minuto prima. Questo, però, è il preludio al vantaggio della Fiorentina: Venturini non riesce a rinviare il traversone, Middag incrocia alla perfezione e batte Salvi con un diagonale non potente ma preciso. Sembra finita ma ancora Baldini – la migliore dell'Academy – entra in area e viene atterrata da Zanoli. E' calcio di rigore, dal dischetto Raffaella Barbieri non sbaglia e fa 6 in campionato spiazzando Ohrstrom. Al “Bozzi” è 1-1 e San Marino torna a difendersi. Serve una giocata, che arriva all'86': Baldi se la porta sul mancino, Salvi non ci arriva e le viola tornano avanti allo scadere. Dall'altra parte la volèe di Menin è imprecisa e così la Fiorentina la chiude: splendido destro a giro di Daniela Sabatino che fissa il finale sul 3-1. E' un passivo oltremodo pesante per l'Academy che, però, complici i ko di Bari e Napoli, resta a +5 sulla zona retrocessione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: