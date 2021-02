SERIE A Fiorentina - Spezia da il via alla 23° di serie A La Fiorentina di Cesare Prandelli affronta la sorpresa del campionato, lo Spezia capace una settimana fa di sgambettare il Milan

Per Cesare Prandelli una partita assolutamente da non sbagliare. Vincenzo Italiano è in cerca di conferme e continuità di risultati. Si gioca al Franchi alle 18.30.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: