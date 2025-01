Fiorentina: Valentini arriva dal Boca, tifosi in festa al Franchi

La Fiorentina inaugura il mercato invernale con il primo acquisto: Nicolas Valentini, difensore argentino classe 2000, è arrivato a parametro zero dal Boca Juniors. Il giocatore, entusiasta, ha dichiarato: "Farò di tutto perché i tifosi siano felici. Forza Viola". Dopo aver firmato un contratto fino al 2029, Valentini ha svolto il primo allenamento con la squadra.

Al Franchi, almeno cinquemila tifosi hanno assistito alla ripresa dei lavori in vista della sfida contro il Napoli, prevista per sabato. La sessione è stata l’ultima per Lucas Martinez Quarta, pronto a tornare al River Plate dopo quattro stagioni in maglia viola. "Resterà sempre nel cuore della gente", ha commentato Riccardo Sottil.

Nel frattempo, si avvicina l’arrivo del centrocampista Michael Folorunsho dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto. La sua presenza colmerà il vuoto lasciato da Edoardo Bove, accolto con grande calore dai tifosi dopo il malore che lo ha colpito un mese fa.

Un piccolo imprevisto ha coinvolto un tifoso, colto da un malore durante l’allenamento, ma soccorso prontamente senza conseguenze. Anche Bove si è sincerato delle sue condizioni, ricevendo l’applauso dei presenti.