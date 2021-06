FUTSAL Fiorentino – La Fiorita vale scudetto e qualificazione Champions La partita sarà trasmessa in differita domani ore 18.15 su San Marino RTV Sport 93 digitale terrestre

Sarà una finale inedita e già per questo interessante. Una finale che non si disputa da 24 mesi, una finale che vede di fronte un'esperta ed una neofita. L'esperta è il Fiorentino alla ricerca del terzo scudetto consecutivo. Prima volta per La Fiorita e proprio per questo proverà a sfruttare tutto l'entusiasmo che ne deriva per aver conquistato l'ultimo atto del campionato sammarinese di Futsal. C'è in palio lo scudetto ma anche la qualificazione alla Uefa Futsal Cup.

Fiorentino e La Fiorita hanno chiuso in testa i rispettivi gironi, i gialloblù hanno vinto tutte le gare in stagione regolare, i rossoblù hanno mancato l’en plein pareggiando una sola partita. In semifinale, lo scorso venerdì, il Fiorentino ha superato 2-1 il Domagnano; stesso risultato per La Fiorita con il Tre Fiori. Questa sera ore 21 a Fiorentino la sfida che vale lo scudetto. La partita verrà trasmessa in differita domani ore 18.15 su San Marino RTV Sport canale 93 del digitale terrestre.

