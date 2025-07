Fiorenzo Treossi: "Gli errori arbitrali fanno parte del gioco. Mi sarebbe piaciuto arbitrare con il VAR"

L'ex arbitro di Serie A Fiorenzo Treossi ha parlato al nostro microfono del rapporto tra direttori di gara e VAR: "Chi deve decidere purtroppo non decide mai sempre nel migliore dei modi per tutti. Gli errori ci sono, gli errori ci saranno, gli errori fanno parte del gioco. Diciamo che ci sono degli strumenti oggi che fanno sì che si possa migliorare ancora. Per parlare del VAR è chiaro che anche lì c'è qualcosa da andare a correggere perché vedo che siamo un po' tutti sul chi valà quando succede qualcosa"

Ma è vero che il VAR ha tolto anche un po' di personalità all'arbitro? "Ti dico, io faccio fatica a dare un giudizio di questo genere perché non ho mai operato con il VAR. Mi sarebbe piaciuto, però ti dico, magari dentro anch'io dico si coprono con la decisione del VAR. Ci può essere che le decisioni non vengano prese, questo lo vediamo, non vengono prese immediatamente perché ad esempio l'assistente dell'arbitro non segnala più la posizione di fuorigioco anche se è evidente perché prima preferisco andare a vedere se è o non è fuorigioco per non togliere eventualmente un gol regolare."



