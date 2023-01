SERIE C Fiorenzuola, colpo a Lucca con Currarino (0-1)

Se non è la fine dell'emorragia è almeno un salvifico cerotto quello che il Fiorenzuola mette col colpo di Lucca che arriva dopo 4 sconfitte consecutive. La girata di Mastroianni è il primo squillo di un match combattuto ed equilibrato. Risponde la Lucchese con Bruzzaniti che sfonda a destra e spalanca il rimorchio. Visconti la piazza e Battaiola c'è. Si prosegue un colpo e un colpo, Sartore va in verticale e il tiro a giro sfiora il palo. Il tempo si chiude con l'idea Lucchese di Tiritello che prima viene rimpallato e poi va dritto per dritto sul fondo.

Ripresa, Lucca libera Rizzo Pizza al tiro, conclusione debole che non fa danni. Danni che va il Fiorenzuola. Currarino-Mastroianni-Currarino, è il gol che fa sa saltare il banco e gela il Porta Elisa. La reazione c'è, di pancia. Poca lucidità e tanto agonismo. Visconti su sponda di Ravasio scrolla la rete, ma solo dall'esterno. L'occasionissima arriva a stretto giro, Tumbarello assiste Romero: il pari è divorato. C'è tempo solo per l'ultima mischia, il Fiorenzuola esce dal tunnel e batte la Lucchese in uno scontro diretto in chiave playoff.

