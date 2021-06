SERIE D Fiorenzuola in C, Rimini ai play off Il Fiorenzuola vince il campionato di Serie D Girone D e sale in serie C. Ai Play Off Aglianese, Lentigione, Prato e Rimini. Resta fuori il Forlì

Fiorenzuola in C, Rimini ai play off.

Il Fiorenzuola batte il Sasso Marconi 0-2 e con 75 punti taglia il traguardo all'ultima giornata e viene promosso in Serie C. Anche l'Aglianese vince in trasferta 2-3, con la Pro Livorno ma non basta e farà i play off così come il Lentigione che ha pareggiato 1-1 con la Sammaurese, il Prato che batte 4-0 il Seravezza e il Rimini a cui basta il 2-2 con la retrocessa Marignanese per qualificarsi in virtu' del pareggio 0-0 tra Bagnolese e Forlì. i biancorossi di Angelini restano fuori dagli spareggi che delineeranno solo una griglia di gradimento per eventuali ripescaggi. retrocedono in Eccellenza Marignanese e Corticella.

