EURO 2024 “Fire” l'inno musicale accende gli Euro 2024 Il brano è il risultato della collaborazione tra il trio italiano “Meduza”, gli “OneRepubblic” e la cantante tedesca Leony

Manca poco più di un mese agli Europei e già da oggi possiamo scaricare ed ascoltarci da tutte le piattaforme “Fire” il brano, inno di Euro 2024. Un pezzo che già dal titolo risulta super carico scritto da Ryan Tedder produttore del gruppo musicale pop statunitense OneRepubblic, in collaborazione con la cantante tedesca Leony e tra i creatori ci sono anche gli italiani Meduza, di cui Mattia Vitale è uno dei principali fondatori, insieme a Simone Giani, Luca De Gregorio. I tre in poco tempo sono diventati icone della musica house e l'8 dicembre 2023 la Uefa ha annunciato che saranno loro, insieme a OneRepubblic e Leony gli artisti ufficiali di Uefa 2024.

Il brano verrà eseguito dal vivo dai tre artisti prima della finale, durante la cerimonia di chiusura che avrà luogo domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino. Il trio milanese ha anche creato un'esperienza uditiva completa, una serie di composizioni ispirate all'inno per arricchire le sequenze televisive, la musica per le squadre che entrano in campo e i momenti chiave come la presentazione del trofeo, assicurando che lo spirito di Uefa Euro 2024 risuoni in ogni aspetto dell'evento, unendo musica e calcio. ‘Fire’, brano che va in crescita ed è composto da sonorità progressive house, e un ritornello che si fissa nella mente già dopo un solo ascolto, si candida per essere una delle tracce più suonate e ascoltate della prossima estate.

