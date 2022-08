PREMIER LEAGUE Fischio d'inizio per la premier League Il 5 agosto la prima partita: Crystal Palace-Arsenal

Fischio d'inizio per la premier League.

Il grande calcio, di nuovo protagonista. Al via domani la Premier League con il match Crystal Palace-Arsenal in programma alle 21. Per sabato attesi i match Fulham-Liverpool, Bournemouth- Aston Villa, Leeds-Wolverhampton, Newcastle United- Nottingham Forest, Tottenham- Southempton, Everton-Chelsea. Domenica in campo Leicester City- Brentford, Manchester United-Brighton, West Ham United - Manchester City. La squadra di Pep Guardiola dopo l'acquisto di Haaland ha ufficializzato anche l'arrivo di Kalvin Phillips, in arrivo dal Leeds, superando così la soglia dei 100 milioni di euro. Negli ultimi 10 anni, solo una volta il City ha speso meno di 100 milioni per il mercato estivo, e in generale, da quando il club è in mano a Mansour queste sono sempre stati budjet investiti dal Club. Il Chelsea di Tuchel non ha ancora archiviato l'interesse per il baby-talento dell'Inter Cesare Casadei per il quale qualche settimana fa aveva proposto 8 milioni di Euro. Dopo il primo no dei nerazzurri i Blues stanno mettendo a punto una nuova offerta, anche se le richieste del club di Zhang, che toccano i 20 milioni, appaiono ancora troppo ardite per un giocatore che lascia adesso la primavera dell'Inter.

