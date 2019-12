FISU: al Canada il primo mondiale Universitario

Non è mancato lo spettacolo nella prima edizione della Coppa del mondo Universitaria di calcio organizzata dalla Federazione internazionale degli sport Universitari. Al torneo femminile hanno partecipato 8 squadre in rappresentanza di sette nazioni. Il torneo si è giocato a Jinjiang, in Cina, e nella finale ha messo di fronte le brasiliane dell'Università Paulista contro le canadesi dell'Università di Ottawa. Una bella partita decisa da un grandissimo colpo di testa di Mikayla Morton che anticipa anche il portiere Fernanda Laís Delazere e sblocca il risultato in favore della sua squadra. Prima dell'intervallo le brasiliane potrebbero trovare il pareggio con Julia Bianchi con un tiro dalla lunghissima distanza che sbatte contro la traversa. La squadra brasiliana è stata anche molto sfortunata sfiorando il pareggio in più di un'occasione, da segnalare anche il palo colpito su calcio di punizione nella ripresa da Julia Bianchi con la palla che poi attraversa tutto lo specchio di porta. Al fischio finale vince l'università canadese che si aggiudica questa prima edizione dei mondiali.