Flavio Destro alla Fermana fino al 2021

Flavio Destro resterà l'allenatore della Fermana per le prossime due stagioni. Il club marchigiano ha ufficializzato il rinnovo con un contratto biennale per il tecnico che sarà così legato al club di Fermo fino al 2021. Di questo rinnovo, dei play off e play out di Serie C si parlerà questa sera in Cpiace ore 21 su San Marino RTV. Ospite della puntata di questa sera il tecnico della Sambenedettese Giuseppe Magi