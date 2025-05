CHAMPIONS LEAGUE Flick: "Partite come queste fanno bene alla Champions" Inzaghi: "Yamal incredibile" Il tecnico del Barcellona Flick parla di un Inter forte e strutturata. Inzaghi dichiara di non aver mai visto tanta qualità in un giocatore di 17 anni

Simone Inzaghi allenatore Inter: “Vorrei fare i complimenti per come è entrato in gara Taremi perché era una partita non semplice, ha fatto molto bene, ha dato un aiuto grandissimo alla squadra quindi bravo. Ieri avevo chiaramente il dubbio di Thuram, avrebbe giocato Taremi perché Arnautovic aveva fatto 95 minuti due giorni fa. Non dimentichiamo che questa squadra ha giocato domenica contro la Roma una partita di campionato 48 ore fa quindi sono stati bravissimi. Poi chiaramente gli ultimi 20 minuti 18 sono andato con una punta sola, Thuram era stremato, era rientro oggi e poi insomma chiaramente Yamal deve essere un osservato speciale perché nonostante il buonissimo lavoro che hanno fatto Dimarco prima, Carlos Augusto con l'aiuto di Mkhitaryan bisogna attenzionarlo per tutti i 95 minuti. Abbiamo aggiustato qualcosina, insomma dovevamo cercare di alzarci quando c'era la possibilità, dovevamo essere più bravi su Yamal, che capisco non è semplicissimo perché da fuori quando siamo tutti seduti davanti a un computer, davanti a un microfono è molto più semplice. Chiaramente in campo c'è un giocatore che veramente mi ha impressionato e quindi ci ha creato tantissimi problemi l'ultima mezz'ora a lui. Poi abbiamo aggiustato, lui chiaramente è un po' calato perché anche loro venivano da tantissime partite, da una finale fatta sabato, però come ho detto che mi ha impressionato Yamal. Devo dire che i miei ragazzi non è che mi stupiscono, però insomma dopo una settimana così, 48 ore di recupero abbiamo fatto un periodo dove siamo sempre stati contati con poche rotazioni, hanno fatto una gara di qualità, di intensità, hanno messo tutto quello che ci vuole per fare partite in questi campi. Stiamo parlando di squadre arrivate a questo punto costruite con tantissime rotazioni, con tantissime qualità, quindi sono ancora più soddisfatto perché ci stiamo giocando veramente tutte queste partite con delle squadre che hanno budget fatturati, tutto diverso da noi, ma noi abbiamo un'organizzazione, un cuore grandissimo. Lautaro? Per il Verona ho poche speranze per il ritorno con il Barcellona, vediamo non sono problemini da tre giorni ma sono problemini da 18-20 giorni. La gara di ritorno sarà difficile come questa, oggi abbiamo fatto dei momenti ottimi e dei momenti dove abbiamo dovuto soffrire tutti insieme, sapendo che di fronte abbiamo una grandissima squadra che si chiama Barcellona, ma anche il Barcellona stasera si è reso conto che ha di fronte una grande Inter che è difficilissima da battere.

Hans Dieter Flick allenatore Barcellona : “È stata una partito frenetica, tutti hanno visto cosa siamo capaci di fare quando abbiamo il pallino del gioco, lo stile e la maniera in cui abbiamo affrontato questa semifinale è stato molto soddisfacente. Non abbiamo cominciato bene, subendo i due gol iniziali contro una squadra, l'Inter, che ritengo tra le migliori d'Europa con grandi giocatori. Chiaramente, ci sono anche le note negative, dobbiamo difendere meglio su questo non c'è dubbio. Questa sera non ho detto niente alla squadra, avremo tempo per parlare. In ogni caso il risultato dice che la qualificazione alla finale dobbiamo andarcela a prendere a Milano. Lamine Yamal? Quando un ragazzo di 17 anni gioca queste partite al livello che avete visto tutti, non c'è altro da aggiungere. Devastante nel primo tempo, poi nella ripresa è calato un po' ma ci sta. Lui sa che è solo all'inizio di un percorso deve continuare a crescere. L'Inter ci ha messo in difficoltà sulla fisicità: hanno giocatori strutturati e sanno far male sulle palle inattive, li sono maestri. Lewandowski ? martedi? Te lo so dire quando i medici mi daranno l'ok.

