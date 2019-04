Floccari rimanda la festa della Juventus

La Spal batte la Juventus in rimonta 2-1 e rimanda la festa scudetto dei bianconeri che a Ferrara doveva almeno pareggiare per conquistare matematicamente l'ottavo scudetto di fila. La squadra di Allegri va in vantaggio nel primo tempo con Moise Kean. Nella ripresa Kevin Bonifazi pareggia dopo 4 minuti e Sergio Floccari firma il 2-1 al 74'. Per la Spal tre punti d'oro nella rincorsa alla salvezza, per la Juventus lo scudetto è rimandato.