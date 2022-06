SERIE C PLAY OFF Floriano gol, il Palermo vede la B Padova battuto 0-1 nella finale di andataa

L'Euganeo è vestito a festa per spingere il Padova verso la B. Ma dopo l'atto primo, con ancora tutto aperto, a guardare la cadetteria è il Palermo che vince in trasferta e festeggerà semplicemente pareggiando al Barbera. La moda di non buttare la palla tradisce i biancoscudati, Valente la recupera su Curcio e il rimpallo favorisce Floriano: sono passati una decina di minuti e i rosanero sono già davanti. Padova accusa il colpo e sbanda, la spaccata di Brunori va molto vicino a cogliere ancora nel segno. Il Padova brekka con un contropiede di Bifulco, azione potenzialmente vincente, ma il gol non vale. Il var pesca la partenza irregolare dell'attaccante. Veneti alla ricerca del pari perduto, cross di Gasbarro, Massolo all'avventura spalanca la porta, sul tocco di Chiricò è miracoloso il recupero di Marconi. Dall'altra parte squillo masticato di Brunori e Donnarumma si allunga in angolo. Angolo anche per il Padova, Santini di testa fuori di niente. Ripresa, Chiricò nel traffico per una mandrakata che non va a buon fine.

Il Palermo passa alla fase conservativa e si vede essenzialmente in contropiede. Il match diventa spezzettato, meno bello rispetto al primo tempo. Chiricò prova a far da solo, sinistro-destro e conclusione: alta. Ospiti col lampo vicini al raddoppio, girata di Luperini sul palo esterno. L'ultima cosa dell'andata è la sberla di Jelenic smorzata da Massolo. Prove generali di una festa lontana ancora 90 minuti.

