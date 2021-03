Focolaio di Covid al Ravenna, rinviata il derby col Cesena

La partita Ravenna-Cesena, in programma allo stadio Benelli domenica prossima, non si giocherà. Lo ha disposto la Lega Pro dopo aver ricevuto il documento dell'Asl Romagna che attesta 9 casi di Covid nel gruppo squadra giallorosso. I calciatori del Ravenna risultati negativi proseguiranno gli allenamenti in forma individuale. Con ogni probabilità i giallorossi salteranno anche il turno infrasettimanale del 17 marzo quando da calendario avrebbero dovuto affrontare la Sambenedettese in trasferta. Da stabilire la data dei recuperi.