COPPA ITALIA C Foggia e Crotone si salvano ai rigori In campo tutte le squadre del girone C

A dieci dal novantesimo Zanandrea stacca di testa e decide la partita del Partenio. Avellino avanti, Fidelis Andria a casa. Succede di tutto in Crotone-Messina decisa ai rigori. Al 29' sulla respinta di pugno di Dini il più lesto è Berto che porta avanti i siciliani. Pari crotonese nella ripresa con un tiro di Rojas che piega le mani a Lewandowski. La squadra di Lerda la ribalta al 70': Lewandowski stavolta si supera su Panico, ma Pannitteri è buono per il tap in. Nuovo pari del Messina al minuto 77. Balde apre per Konate. Controllo e diagonale del 2-2. Non succede nulla ai supplementari, ai rigori decisiva la parata di Dini su Fofana. Crotone al turno successivo. Rigori che decidono anche la sfida tra Foggia e Picerno. 0-0 al 120' poi Peralta va e segno e Foggia va avanti con la parata di Raccichini su Garcia.

La Juve Stabia batte 1-0 il Cerignola: di D'Agostino dal limite il gol partita. Il Giugliano vince a Latina: dopo soli 9 minuti l'errore in uscita dei laziali consente a Rizzo di armare Di Dio. Il raddoppio nella ripresa, felpatissimo pallonetto di Rizzo a scavalcare Tonti e 0-2 finale. Colpaccio Monopoli che vince allo Jacovone ed elimina il Taranto. Manzari di prima fa 0-1. Si riaccende tutto nel finale: contropiede di Fella per Corti e 0-2. In pieno recupero non serve il rigore di Guida. Il Taranto di Capuano è fuori. Quando tutto lasciava intendere che Turris e Gelbison sarebbero andati ai supplementari ecco il gol di Giannone a qualificare i padroni di casa. Francavilla e Potenza arrivano sullo 0-0 fino ai rigori. Dopo la parata di Gasparini su Mastropietro, ecco il gol di Steffè qualificare il Potenza.

