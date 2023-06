SERIE C PLAY OFF Foggia e Pescara danno spettacolo finisce in parità. Sarà un ritorno da brividi Il Pescara di Zeman va sotto all'alba dell'incontro, poi pareggia, sorpassa e si fa raggiungere. Foggia – Pescara 2-2

Sfida nella sfida quella tra due volti noti del calcio italiano come Delio Rossi e Zdenek Zeman. Il Pino Zaccheria ribolle di entusiasmo dopo le due imprese dei rossoneri in maglia bianca, contro Cerignola e soprattutto Crotone. E la spinta incessante prosegue e non c'è il tempo nemmeno di sistemarsi che il Foggia è già in vantaggio. Petterman con il sinistro da fuori area infila Plizzari, non sono trascorsi nemmeno 90 secondi. Inizio shock per il Pescara, il Foggia prova a fare ancora male con Peralta, sul suo cross Ogunseye a due passi dalla porta centra in pieno il palo. Sono due squadre che rispecchiano in pieno le caratteristiche dei propri tecnici, ampi spazi e ripartenze rapidissime, su una di queste Aloi alla conclusione Kontek nettamente con il braccio, è calcio di rigore di cui si incarica Rafia che con il destro spiazza Dalmasso. Si alza il Pescara e comincia a soffrire il Foggia, momento Var quando Cuppone di misura la mette dentro, dopo il consulto, confermata la valutazione dell'assistente che aveva annullato il gol in tempo reale.

Il Foggia si infila a meraviglia nelle prateria di Zeman, Bjarkason galoppa a destra e mette in mezzo, Schenetti in tuffo e altro legno, e sono due. Ad inizio ripresa arriva su palla inattiva il sorpasso Pescara. Dall'angolo, Mesik tocca per Lescano, palleggio e sombrero e gran gol dell'attaccante che ribalta così il risultato. Dalmasso non irreprensibile nella circostanza. A proposito di difese, non esattamente il punto di forza del Pescara, che si fa infilare con lo scambio Ogunseye e Bjarkason, l'islandese ha anche il tempo di protestare per un presunto fallo di mano, poi infila D'Aniello che a fine primo tempo ha preso il posto di Plizzari. Dopo tre minuti di recupero termina lo show. Allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia, Foggia – Pescara 2-2, il ritorno resta aperto a qualsiasi risultato.

