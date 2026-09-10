COPPA TITANO Folgore - Libertas. Ricci: "Contento per il risultato", Fabbri: "Abbiamo giocato bene" I due allenatori commentano l'andata degli ottavi di Coppa Titano, vinta 2-0 da Falciano

Una Libertas tenace e sempre in partita non è bastata a infliggere alla Folgore il primo stop stagionale, né a far subire alla squadra di Falciano il primo goal dell'anno. Eppure, nonostante la vittoria per 2-0, l'allenatore Michael Ricci riconosce che i granata abbiano messo in difficoltà i suoi, dall'inizio alla fine: "Lo hanno fatto in entrambi i tempi - ammette l'allenatore -. Nel primo saremmo dovuti essere più bravi a gestire la palla. Siamo stati molto frettolosi, abbiamo fatto la partita che loro volevano che noi facessimo. Nel secondo, dopo il 2-0, ci siamo abbassati molto. Loro, comunque, anche con chi è subentrato, ci hanno messo in difficoltà: sono stati bravissimi i miei a non mollare e a tenere il risultato".

Si è però vista una Folgore che riesce a vincere anche quando non gioca benissimo...

"Sì, oggi si può dire che dal punto di vista del gioco sia stata la peggior partita, anche per merito degli avversari che sono stati bravi a metterci in difficoltà. Ripeto, nel primo tempo siamo stati molto frettolosi: questo non deve succedere, però capisco anche che possa accadere, perché comunque ci sono pure gli avversari. A me piacerebbe giocare sempre bene, ma quello che mi piace è vincere: abbiamo vinto, quindi va bene così".

Nonostante la sconfitta e i meriti resi alla Folgore, Achille Fabbri è comunque convinto che la Libertas abbia giocato una buona gara: "La Folgore è un'ottima squadra, lo sapevamo, però la mia squadra ha fatto bene. Al di là del risultato, che sembra che ci penalizzi tanto, abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna. Vedendo anche i goal, il secondo mi sembrava un netto fuorigioco, però magari mi sbaglio, vederla in panchina è completamente diversa. Però noi ci rimbocchiamo le maniche e al ritorno ce la giocheremo, cercando di segnare due goal.

Forse siete anche quelli che hanno fatto giocare peggio la Folgore, finora...

"Non lo so se l'abbiamo fatta giocare peggio o meglio, io guardo la mia squadra e sono molto contento. Abbiamo fatto una partita importante, secondo me. Poi, con un pizzico di fortuna, anche per le varie conclusioni che abbiamo fatto, avremmo potuto accorciare, se non pareggiare".

Osayande è partito dalla panchina: mossa tattica in vista del campionato o dettata da qualcos'altro?

"Non era nessuna mossa. Osayande aveva un dolore, un fastidio muscolare, l'ho fatto provare prima della gara e ho pensato che fosse meglio non rischiarlo all'inizio, perché il campionato è lungo. Poi, nel secondo tempo si è scaldato, ha detto che se la sentiva e quindi l'ho fatto giocare".

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