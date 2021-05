EUROPA LEAGUE Fonseca: “Non abbiamo ancora perso, e daremo tutto per mettere in difficoltà lo United” Il tecnico molto onesto nella sua disanima dichiara di non essere sorpreso della separazione a fine stagione

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, non si da per vinto: “ Non abbiamo ancora perso, e daremo tutto per mettere in difficoltà lo United”. Tra l'arrivo di Mourinho e il suo addio, in mezzo il ritorno di Europa League con il Manchester United. Alla Roma serve un'impresa storica. Per passare il turno serve il 4-0 per i giallorossi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: