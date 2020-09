SERIE A Fonseca voleva vincere, Pirlo: "Normali difficoltà di inizio stagione"

Nel posticipo serale di serie A bel 2-2 tra Roma e Juventus. Per il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca, a lungo in superiorità, numerica sono 2 punti persi, per Andrea Pirlo normali difficoltà in un processo di crescita. Nel video le dichiarazioni dei due allenatori



