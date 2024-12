SERIE D GIRONE D Forlì campione d'inverno Sono 22 i gol della 17° in Serie D Girone D dove il Forlì si laurea campione d'inverno. Il Ravenna tiene il passo, cadono Tau e Lentigione

Forlì schiacciasassi sesta vittoria consecutiva e primato d'inverno per i galletti di Alessandro Miramari. I biancorossi sbancano Imola con i di Petrelli nel primo e di Farinelli nel recupero. Al Romeo Galli di Imola, Forlì batte Imolese 2-0. Di misura il Ravenna sul Progresso. I giallorossi tengono il passo del Forlì grazie al gol di Biagi. Al Benelli, Ravenna batte Progresso 1-0.

Cade nel derby toscano con la Pistoiese il Tau Altopascio. Gli orange di Alberto Villa sono tra le squadre più in forma del momento. Bertolo e Pinzauti nel giro di 4 minuti tra il 55esimo e il 59esimo piegano l'ex capolista in gol con Motti, ma non basta. Al Marcello Melani di Pistoia, Pistoiese batte Tau Altopascio 2-1.

A sorpresa anche per le dimensioni del risultato la rovinosa caduta del Lentigione di Stefano Cassani che incassa 3 gol a San Mauro. Grandi segnali di riscossa della Sammaurese di Protti, sempre ultima ma in coabitazione con il Fiorenzuola ed ora a soli sei punti dalla salvezza diretta. Di Maltoni nel primo, Gallo e Misuraca i gol dei romagnoli. Al Macrelli di San Mauro, Sammaurese batte Lentigione 3-0.

L'argentino Franco Gabriel Veron all'ultimo minuto consente al Tuttocuoio di battere il Cittadella Vis Modena. Buon momento della squadra toscana. 5 reti per 5 marcatori diversi del Prato sul Fiorenzuola in caduta libera e ultimo in classifica. Partita già finita nel primo tempo con i gol di Magazzu, Cozzari e Giusti. Nei minuti di recupero del secondo tempo Pereira e Rossi, per la “manita” del Prato sul Fiorenzuola. Allo Stadio Lungobisenzio di Prato, Prato Fiorenzuola 5-0.

Pareggio con gol tra Sasso Marconi e Corticella. Nel derby bolognese vantaggio del Sasso Marconi con Pampaloni, pareggio del Corticella con Manara. 1-1 e entrambe chiudono in 10 uomini.

Nel silenzio dello Sbrighi di Castiglione di Ravenna il San Marino riassapora il gusto della vittoria che mancava dal 17 novembre. Di Arcopinto, Muro e Gennari i gol che permettono alla squadra di Biagioni di rialzarsi in vista del girone di ritorno. Allo Stadio Massimo Sbrighi di Castiglione di Ravenna, San Marino batte United Riccione 3-0.

Termina in parità il match tra Piacenza e Zenith Prato. Seppur in 10 uomini passa in vantaggio il Piacenza con di D'Agostino, pareggio di Cellai per lo Zenith.

La Serie D torna in campo domenica 5 gennaio.

