Il Forlì ha deciso di proseguire con Alessandro Miramari anche in Serie C. I Galletti, freschi del ritorno tra i professionisti, hanno confermato il tecnico bolognese anche per la stagione 2025/2026. Miramari è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Forlì ottenendo una media spaventosa di 2.47 punti a partita.