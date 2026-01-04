TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:50 United Cup, la Svizzera sgambetta l'Italia 18:26 Calza della Befana, una tradizione che resiste: presente in 9 case su 10 17:37 Sicurezza informatica e formazione nel videogioco Cyber Nemesis 17:16 Quattro Trampolini: a Innsbruck sorpresa Nikaido, Prevc consolida il primato 16:46 Giustizia, Famiglia e Previdenza: Stefano Canti traccia un bilancio della sua Segreteria 16:44 Gelo per l'Epifania: attesa neve per il 6 gennaio soprattutto nella parte alta di San Marino 16:15 Venezuela, Maduro arrestato: Delcy Rodríguez nominata presidente ad interim 16:12 Forlì crolla nel recupero, l'Arezzo trova vittoria e primato (1-2) 16:06 Strage del Pilastro: 35 anni dopo Bologna ricorda i carabinieri uccisi dalla Uno Bianca 15:38 Teatro Titano: il 2026 parte con l'energia della San Marino Concert Band
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Forlì crolla nel recupero, l'Arezzo trova vittoria e primato (1-2)

di Roberto Chiesa
4 gen 2026

L'Arezzo passa in pieno recupero e con l'uomo in meno beffando un Forlì che non meritava, ma che continua con gli stessi difetti dell'anno vecchio. Petrelli sterza su Gilli che lo aggancia. E' calcio di rigore. Petrelli sceglie la soluzione centrale, Venturi d'istinto vince la sfida. Ma i biancorossi sono partiti meglio e passano. Elia alza la traettoria e Franzolini se la trova addosso, ma riesce comunque a spingerla dentro. Colpiti, i toscani organizzano la riscossa e prendono il centrocampo. Martelli no problem sulla girata di Ravasio. La spinta si fa assedio, Martelli vola sul tiro cros e poi tiene, piazzato, sul colpo di testa di Mawuli. Finisce il tempo con altro balzo del portiere romagnolo questa volta su Ravasio. Il pari arriva in avvio di ripresa: Righetti va via e la mette, Pattarello incontro e la gira imparabilmente di prima. A caccia del ribaltone che, in attesa del Ravenna sarebbe primato, Gilli ci va a un passo e sbatte ancora su Martelli. Il Forlì prova ad allentare la pressione, Coveri trova la palla giusta, ma c'è anche Venturi. Squadre lunghe, adesso può succedere di tutto. Ci prova Pattarello. Poi il peggio sembra scongiurato quando per fermare Coveri, Gilli prende il secondo giallo. E allora pensa anche il Forlì a vincerla. Venturi si lancia sull'idea di Petrelli. Ma sull'ultima mischia, la rimbalzante trova libero Mawuli che porta Arezzo in paradiso. E lascia il Forlì con un sacco di domande aperte.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio