SERIE C Forlì crolla nel recupero, l'Arezzo trova vittoria e primato (1-2)

L'Arezzo passa in pieno recupero e con l'uomo in meno beffando un Forlì che non meritava, ma che continua con gli stessi difetti dell'anno vecchio. Petrelli sterza su Gilli che lo aggancia. E' calcio di rigore. Petrelli sceglie la soluzione centrale, Venturi d'istinto vince la sfida. Ma i biancorossi sono partiti meglio e passano. Elia alza la traettoria e Franzolini se la trova addosso, ma riesce comunque a spingerla dentro. Colpiti, i toscani organizzano la riscossa e prendono il centrocampo. Martelli no problem sulla girata di Ravasio. La spinta si fa assedio, Martelli vola sul tiro cros e poi tiene, piazzato, sul colpo di testa di Mawuli. Finisce il tempo con altro balzo del portiere romagnolo questa volta su Ravasio. Il pari arriva in avvio di ripresa: Righetti va via e la mette, Pattarello incontro e la gira imparabilmente di prima. A caccia del ribaltone che, in attesa del Ravenna sarebbe primato, Gilli ci va a un passo e sbatte ancora su Martelli. Il Forlì prova ad allentare la pressione, Coveri trova la palla giusta, ma c'è anche Venturi. Squadre lunghe, adesso può succedere di tutto. Ci prova Pattarello. Poi il peggio sembra scongiurato quando per fermare Coveri, Gilli prende il secondo giallo. E allora pensa anche il Forlì a vincerla. Venturi si lancia sull'idea di Petrelli. Ma sull'ultima mischia, la rimbalzante trova libero Mawuli che porta Arezzo in paradiso. E lascia il Forlì con un sacco di domande aperte.

