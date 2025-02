SERIE D Forlì e Ravenna a braccetto in vetta: staccato il Tau Altopascio In testa al girone D rimane l'accoppiata romagnola. In coda, il Progresso esce dalla zona playout

Il girone D della Serie D parla romagnolo: dopo la 22a giornata, a comandare sono Forlì e Ravenna. I forlivesi vincono lo scontro diretto, battendo per 1-0 il Tau Altopascio. Il goal dei tre punti arriva con un'azione insistita di Campagna: il 29 si libera al cross in qualche modo sulla destra, Petrelli svetta più in alto di tutti e di testa spedisce in rete.

Il Ravenna stende in trasferta il Sasso Marconi e tiene il passo, in una partita decisa dai calci piazzati. La sblocca al quarto d'ora Manuzzi, trasformando un calcio di rigore. Alla mezzora arriva il pareggio dei toscani, grazie a un calcio di punizione di Geroni che nessuno devia e sfila direttamente in porta. Nella ripresa, follia di Mambelli, che rifila un pugno a un giocatore romagnolo in area, espulsione e altro rigore. Para Fresia, ma c'è la ribattuta di Onofri: 2-1 e risultato in ghiaccio.

Rigori fondamentali anche a Pistoia, dove lo scontro diretto per il quarto posto tra Pistoiese e Lentigione finisce 1-1. Sblocca il risultato Nanni per gli ospiti, proprio sul finire del primo tempo. Nella ripresa replicano i padroni di casa, con Sparacello che sceglie la soluzione centrale e pareggia i conti



Secondo stop di fila per il San Marino Calcio, che cade contro il Cittadella Vis Modena. A decidere la sfida è un gran goal di Mandelli, che su angolo arriva in corsa da fuori, calciando a incrociare e bucando Lattisi.

Lo United Riccione non sfrutta lo scontro salvezza e manca l'aggancio al Corticella. Romagnoli in vantaggio al 10': angolo da sinistra, Mezzadri Majani esce male e lascia il pallone sulla testa di Palumbo, che segna da due passi. La beffa per il Riccione arriva nel finale, all'85', quando il Corticella manovra al limite, palla a Cisotto che entra in area da sinistra e calcia a incrociare, trovando il bellissimo goal del pari.

Il Prato vince in trasferta il derby toscano contro il Tuttocuoio grazie a un goal di testa per tempo. Nella prima frazione è Galliani a colpire, svettando indisturbato su calcio d'angolo per l'1-0. Nella ripresa, la firma è quella di Barbuti, che gira in rete un calcio di punizione e poi corre a raccogliere l'abbraccio dei tifosi.

Basta un goal, al Progresso, per battere il Piacenza e trascinarsi fuori dalla zona playout. Anche in questo caso decide un calcio piazzato, con Cavazza a ribadire un rete una respinta corta su angolo.

Vittoria importantissima per il Fiorenzuola, ultimo in classifica, che batte 2-0 l'Imolese e si avvicina alla zona playout, sfruttando due indecisioni di Lopez Salgado tra i pali. Nel primo tempo colpisce Sementa, sul cui tiro da lontano il portiere dell'Imolese non è impeccabile. I piacentini colpiscono ancora nel finale di partita. Ceravolo, lanciato in contropiede, calcia da vicino, Lopez Salgado non trattiene, poi sbaglia anche la seconda presa e lascia lì il pallone, che Carrozza infila in diagonale, chiudendo l'incontro.

Nell'altro scontro salvezza di giornata, è zero a zero tra Zenith Prato e Sammaurese.

