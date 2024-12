SERIE D GIRONE D Forlì e Ravenna; si profila un derby romagnolo per la promozione Volano Forlì e Ravenna ma il Tau non molla. Tre squadre in un punto

Sono 20 i gol della 16° giornata di Serie D Girone D, con il Ravenna capace di andare a vincere in casa del Lentigione. Succede tutto nei primi minuti con la doppietta di Francesco Manuzzi tra il quinto e il settimo. La squadra di Cassani però accorcia subito con l'ex San Marino Lombardi, ma il risultato non cambierà più. Allo stadio Levantini di Brescello, Ravenna batte Lentigione 2-1.

Tutto fin troppo facile per il Forlì contro un San Marino nemmeno lontano parente di quello dello scorso anno. Doppietta di Gaiola e tris di Farinelli per i galletti. Per il San Marino l'unico acuto è il calcio di rigore realizzato da Arcopinto. Allo Stadio Morgagni, Forlì batte San Marino 3-1.

Stesso risultato tra il Tau Altopascio e il Piacenza altra squadra in enorme difficoltà. Era cominciata bene per il Piacenza che sblocca con Ruiz Giraldo. Il pareggio è di Motti su calcio di rigore. Ancora Motti per il sorpasso nella ripresa, altra doppietta di giornata, chiude Carcani. Tau Altopascio batte Piacenza 3-1. Blitz della Pistoiese in casa del Corticella. Il gol vittoria per gli orange di Alberto Villa è del solito Sparacello. Al Biavati di Corticella, Pistoiese batte Corticella 1-0.

Vittoria sofferta e ottenuta in inferiorità numerica quella del Cittadella Vis Modena sul Sasso Marconi. Alberto Formato per il vantaggio dei padroni di casa. Poi il Cittadella resta in 10 uomini espulso Mora. Pareggio di Pampaloni per il Sasso Marconi. Ma nonostante l'uomo in meno il Cittadella la va a vincere con Bertani. Cittadella Vis Modena batte Sasso Marconi 2-1. Altra vittoria in trasferta quella del Tuttocuoio in casa del Fiorenzuola. Bardini e Di Natale per lo 0-2 già nei primi 45 minuti. Nel recupero arriva il gol di Ronchi ma serve solo per le statistiche. Allo stadio comunale di Fiorenzuola d'Arda, Tuttocuoio batte Fiorenzuola 2-1 .

Pareggio con gol nel derby ta United Riccione e Sammaurese. Likaxhiu per il vantaggio Riccione, Gallo per il pareggio Sammaurese. Terminano 0-0 Zenith Prato – Imolese e Progresso – Prato.

