Forlì e Ternana ci provano, ma esce il pari (1-1)

Al nono giro di giostra esce il pari su Forlì che fino ad ora aveva vinto o perso. Match aperto e godibile contro la Ternana e se poteva andare tanto meglio quanto peggio significa che in fondo il risultato è giusto. Squillo da Terni, Leonardi si infila giusto e sbatte sul muro di Martelli. Il Forlì ribatte il colpo con Macrì, rimpallo e sinistro che fa volare D'Alterio. Rischio Ternana, Meccariello pigro in retropassaggio, D'Alterio di niente arriva prima di Franzolini. Il tempo si chiude con Capuano che prende bene il tempo e chiama Martelli alla risposta acrobatica.

Ripresa e passa il Forlì, Derisio appoggia a Petrelli, il centravanti ci prova col minimo sindacale, ma D'Alterio va giù tardi e male. E' il gol del vantaggio. Il portiere ternano recupera subito la necessaria tranquillità su Manetti. E poi gli ospiti forzano i tempi a cercare il pare. La punizione di Martella gira, ma non scende, poi arriva l'azione in verticale molto bella che libera il sinistro a incrociare di Ferrante. Situazione di nuovo pari e nel contropiede finale gli ospiti pensano anche al sacco, con Biany Balcot che scavalla poi strozza la conclusione e dunque 1-1 era e 1-1 rimane.









