SERIE C Forlì, la vittoria è diventata un miraggio: sconfitta 0-1 a Vado I liguri passano al 10' e poi difendono. Tante azioni, ma poca precisione per i romagnoli

Due occasioni, un goal e tre punti. Il lavoro del Vado nell'ottava giornata di Serie C, contro il Forlì, si riduce all'essenziale: segnare subito e poi difendere il vantaggio. Alla fine, però, il risultato dà ragione ai liguri, che centrano la seconda vittoria della stagione, infliggendo ai romagnoli la seconda sconfitta del campionato.

La rete di Rosa, che risolve una mischia dopo neanche 10 minuti di gioco, basta ai rossoblù per superare il Forlì e portare a quattro sui sei disponibili il bottino di punti ottenuto da mister Riolfo da quando ha sostituito Pastorino. Nel resto della partita, il Vado si limita a disinnescare i tentativi dei biancorossi, che passano la gara quasi sempre nella metà campo avversaria, ma di vere occasioni ne creano poche, se non nessuna.

Ci prova Macrì su punizione: Bellocci si muove bene e blocca. Poi c'è un batti e ribatti in area che quasi diventa una conclusione vincente. Dopodiché si passa al secondo tempo e il Forlì cerca il pareggio sia manovrando, sia in contropiede. Il primo tentativo è di Gabellini, da fuori area, con palla alta non di molto ma controllata da Bellocci. Si rivede anche il Vado, ma solo con una ripartenza e un tiro-cross alto di Ferro.

La miglior palla goal della gara per il Forlì capita ancora a Gabellini e nasce da un cross dalla destra. L'ex Torino, però, calcola male il rimbalzo e calcia anche peggio dall'area piccola, graziando i liguri. A un quarto d'ora dalla fine c'è anche un contropiede condotto e concluso da Coveri, che prende in controtempo Bellocci, ma calcia debole e centrale e in qualche modo il portiere rossoblù si salva. Altro non succede, se non per un colpo di testa alto di Tordiglione. Finisce 1-0 per il Vado, che risale in zona salvezza, mentre il Forlì è senza vittorie ormai da quattro turni.

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