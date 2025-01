SERIE D Forlì-Ravenna, continua il duello in testa Sono 29 i gol segnati nella 18^ giornata di Serie D, la prima del 2025 e del girone di ritorno del Girone D. In testa vincono tutte: Forlì, Ravenna e Tau Altopascio.

Il 2025 del Forlì si apre così come si era chiuso l'anno, con una vittoria. E' la settima consecutiva per i Galletti che passano nel derby contro la Sammaurese con un gol per tempo: nel primo segna Campagna dopo appena 5 minuti, nel secondo ci pensa Petrelli a chiudere i giochi dopo un grande aggancio in area. Biancorossi a 42 punti, sempre a +1 sul Ravenna che tiene il passo della capolista vincendo 3-0 sul campo del Prato. Striscia positiva anche per i giallorossi, 5 successi in fila. Apre le marcature Venturini al quarto d'ora con un colpo di testa, raddoppia Manuzzi con un gol quasi in fotocopia. Movimento e anticipo sul primo palo e portiere battuto. Nella ripresa il tris definitivo con Guida che controlla in area, se l'aggiusta e mette il lucchetto al match. Duello in vetta, ma non ha intenzione di mollare il Tau Altopascio che resta a contatto. Netto e pesante 5-0 rifilato al San Marino, 9 gol in tutto segnati ai biancazzurri tra andata e ritorno. Mattatore dei primi 45' Matteo Motti: doppietta personale per il numero 8, letale con il mancino. Poi ci pensa Andolfi a fargli compagnia nel secondo tempo: l'incornata vale il 3-0, l'appoggio facile facile dopo l'erroraccio di innocenti la “manita”. Nel mezzo c'è spazio per la perla di Atzeni, candidato al gol più bello di questa 18^ giornata nel Girone D.

Colpaccio Pistoiese che batte il Fiorenzuola e balza al quarto posto. Pinzauti anticipa tutti di testa – portiere compreso – e scrive 1-0. Il centro della sicurezza – a 20 dalla fine – con Claudio Sparacello che prende la mira dal limite e la infila sotto il sette. Sorpasso toscano, anche grazie al pareggio con reti tra Tuttocuoio e Lentigione. Avanti gli ospiti di Stefano Cassani con l'ex Victor Enrico Sabba: destro quasi da fermo e palla all'incrocio. I padroni di casa però non ci stanno e, dopo una serie di batti e ribatti, Benericetti in tap-in trova l'1-1. Un punto a testa se lo prendono anche Imolese e Corticella. Meglio i bolognesi in avvio, impantanati in zona play-out. La doppietta di Nico Manara sembrerebbe regalare un successo vitale, ma Imola riesce a risalire la china e rimontare. Segna prima Raffini al 54', poi pareggia Manes a 5 minuti dalla fine.

Nella sfida di metà classifica il Piacenza esagera e ne rifila 4 al Cittadella Vis Modena, in vantaggio con la conclusione deviata di Mandelli. Emiliani in 10 per il rosso a Bonaccini e allora i Lupi si scatenano, 4 reti in 18 minuti. Inizia Napoletano, proseguono D'Agostino e Ruiz Giraldo fino al poker realizzato da Recino. A quota 21 anche il Sasso Marconi, fermato sull'1-1 dal Progresso. Alla bella girata al volo di Ferraresi per i rossoblu, risponde la spizzata di Jassey da corner in casa gialloblu. Nei bassifondi continua la crisi del Riccione, al terzo ko nelle ultime 4. Lo Zenith Prato vince lo scontro salvezza: Toci porta avanti i toscani, Greco ristabilisce la parità allo scadere della prima frazione. A far saltare il banco la splendida punizione di Matteo Falteri, che poi si ripeterà 2 minuti più tardi. Doppietta e 3-1 per lo Zenith.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: