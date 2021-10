Forli - Rimini 0-1. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Gaburro Derby deciso da un gol di testa di Carboni

Buon ritmo nel primo quarto d’ora dove è il Forlì a fare la partita. Rimini organizzato lascia pochi spazi. Rrpaj in pressione, ruba palla e va alla conclusione, applausi per lui e angolo. La squadra di Gaburro esce alla distanza ma senza impensierire De Gori e sono ancora i biancorossi di Cornacchini a chiedere un fallo di mano in area non sanzionato dal direttore di gara su cross di Manuel Pera. È del Rimini l’occasione più ghiotta per sbloccare la partita. Piscitella va via sulla sinistra, attende Gabbianelli, lo serve per la conclusione completamente errata.

Ripresa, sempre Manuel Pera l’uomo più pericoloso. L’attaccante riceve un lancio controlla, sterza e va al tiro cercando l’angolo lontano ma trova solo un corner. Punizione per il Rimini: Panelli sfiora la sfera e non riesce ad indirizzare a rete. Lo Duca ultimo uomo, in due in pressione su di lui, dal possibile contropiede Forlì si sviluppa l’azione del Rimini con ultimo finalizzatore di testa Carboni. Risposta del Forli con Schirone, al tiro c’è una deviazione solo angolo. Nel finale Rrpaj, il migliore dei suoi, impegna Marietta: è l’unica parata del portiere in tuta la partita . Il Rimini ha il piglio della grande perché va in controllo e non rischia più niente, portando a casa il derby e consapevolezza dei propri mezzi. Allo stadio Morgagni di Forlì, Rimini batte Forlì 1-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: