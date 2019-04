Forlì-Sangiustese 1-0

Adesso il Forlì ha la faccia da salvezza. Che dista appena un punto e che probabilmente passerà dal derby prepasquale contro il Santarcangelo. Cade la Sangiustese, una bella Sangiustese al Morgagni colpita a freddo da questo gol di Cortesi che sicuramente ha finito per spianare la strada ai ragazzi di Campedelli. Ospiti colpiti quindi, ma non affondati, reagiscono e mettono i biancorossi in guardia. Mordenti reattivo su Chedira, primo tentativo di rimonta. Il Forlì, saggiamente in protezione, non rinuncia a ripartire, lo fa quando possibile con grande pericolosità, poi il Morgagni trattiene il fiato su questa conclusione a pelo di traversa. Ancora Mordenti, bravissimo a tenere a galla i biancorossi, poi Cortesi va vicinissimo alla doppietta e invece è solo intervallo. Ripresa con pareggio immediato. Chedira viene però pescato in fuorigioco e dunque tutto viene annullato e tutto resta com'è. Adesso è dura, ma i galletti dimostrano di saper soffrire.a. Il merito vero di quelli di Campedelli è di giocare sempre con molta lucidità, Cascione si allunga sul raddoppio: è solo traversa. Vesi segna praticamente un gol salvando sulla linea quando il pari sembrava cosa fatta. E il finale è qualcosa di molto acceso e molto palpitante. L'azione che gela il Morgagni viene neutralizzata dall'assistente bravo a vedere un fuorigioco che è ineccepibile, ma non sempre è facile da vedere. Mentre l'arbitro conta ancora pochi secondi, il Forlì portrebbe anche raddoppiare. Non lo fa, ma non dispiace a nessuno. Anzi, ad un passo dal baratro il Forlì ha trovato la settimana perfetta e un'idea di futuro ancora in serie D.