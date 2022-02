SERIE D Forlì - Sasso Marconi 1-0, decide Longobardi

Dopo almeno 7-8 palle goal mancate il Forlì sblocca con Longobardi a 5 dal termine e porta a casa tre punti salvezza importantissimi Allontanarsi dalle zone calde è l’obiettivo di entrambe. E il Forlì lo poteva fare a tempo di record: sulla battuta del calcio di inizio del Sasso Marconi, la sfera arriva a Manuel Pera che tutto solo non riesce a superare Auregli. Poteva essere uno dei goal più veloci della storia. Insiste il Forlì in apertura: punizione di Amedeo Ballardini, Auregli alza in angol . Poco dopo ancora Ballardini la sfera lambisce il palo. Per vedere il Sasso Marconi occorre attendere il quarto d’ora con la conclusione di Monti un paio di metri lontano dal palo difeso da Ravaioli. Forcing biancorosso con il colpo di testa di Ronchi fuori, il pasticcio difensivo sul cross di Gkertsos e il colpo di testa di Pezzi respinto da Auregli. Patrick Auregli si guadagna gli applausi dello stadio quando sul cross di Maladrino respinge il colpo di testa di Pera è quello successivo di Elia Ballardini. Doppia grande parata del portiere gialloblu

Ripresa sempre Forlì a testa bassa, Manuel Pera da posizione defilata ancora Auregli alla respinta. Il numero 1 del Sasso Marconi non si fa sorprendere nemmeno sulla conclusione da fuori originata dalla respinta corta della difesa ospite su azione d’angolo. Minuto 24, dodicesimo angolo per i biancorossi Manara colpo di testa fuori da non più di due metri. Forlì che colleziona palle goal in quantità industriale con l’azione manovrata arriva al tiro Gkertsos, sempre Auregli ad opporsi a tutto e a tutti. Gli attacchi infiniti trovano i frutti a 5 dal termine con il cross preciso di Gkertsos e il colpo di testa di Christian Longobardi, primo goal in stagione ma molto importante. Allo stadio Morganti di Forlì, Forlì batte Sasso Marconi 1-0.

