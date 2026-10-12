SERIE C Forlì: un buon punto con il Livorno Al Morgagni Forlì – Livorno 1-1

È un buon punto quello conquistato dal Forlì, prima di tutto per muovere la classifica, ottenuto in rimonta e contro una squadra di qualità e blasone come il Livorno. Andando con ordine, Di Risio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, calcia alto di poco. Buona la partenza della squadra di Nicola Campedelli, Coveri, ben servito in area, sfiora il vantaggio.

Risponde il Livorno con un'azione manovrata e conclusa con la botta da fuori di Menarini: l'ottimo Theiner in qualche modo respinge in angolo un tiro di inaudita potenza. È evidente che il Livorno ha tra le sue fila giocatori di qualità capaci di vedere la porta da lontano: il sinistro di Malotti muore all'incrocio dei pali. Livorno avanti con la perla del centrocampista.

La squadra di Lucarelli va ancora vicina al gol, sempre con una conclusione da lontano: questa volta a provarci è Bacciardi, ma la sfera si alza sopra la traversa. Il Forlì non ci sta, vuole aggredire più alto: Petrelli su punizione, Martinez in angolo. Adesso è il portiere spagnolo del Livorno a essere sotto pressione: Macrì con il sinistro, piazzato Miguel Angel Martinez.

Bene i galletti nella ripresa, anche per intensità: ci provano in successione Di Risio e Coveri, in qualche modo si salva la difesa livornese. Ma il pareggio è meritato e arriva con il destro di Elia Petrelli, bravissimo a tenere la sfera bassa; Martinez probabilmente non ha visto partire il pallone. Equilibrio ristabilito. Allo Stadio Morgagni di Forlì, Forlì-Livorno 1-1.

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