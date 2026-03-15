Forlì, un buon punto con la Juventus Next Gen

Il Forlì sogna il colpaccio con la Juventus Next Gen, ma al Morgagni si deve accontentare di un 2-2 che, pur non essendo una vittoria, è comunque utile per muovere la classifica e tenere Torres e Samb a distanza. Il primo tempo è una battaglia a suon di calci d'angolo. Scampato il pericolo sul primo corner della Juventus, che si ferma al palo colpito da Brugarello, i romagnoli replicano sfiorando l'eurogoal proprio su una battuta dalla bandierina, con una rovesciata di Palomba messa sul fondo da Cudrig a portiere battuto.

Poi però si va dall'altro angolo e stavolta la difesa juventina non può nulla sul tiro al volo altrettanto bello di Coveri, dal limite, che trova il palo lontano e il vantaggio. Nel recupero i bianconeri si ripropongono in avanti con una ripartenza di Deme, incontenibile in velocità ma non irreprensibile al momento del tiro, che Martelli respinge in tutto. A fare il resto ci pensa Elia gettandosi a corpo morto sulla ribattuta di Puczka.

L'attaccante juventino, però, riprenderà e vincerà la propria battaglia con il goal nella ripresa. A fornirgli l'occasione giusta è De Risio, che affossa Savio in area all'ora di gioco e provoca un rigore. Dal dischetto, Puczka realizza. Tuttavia, non è ancora finita, perché 10 minuti dopo il Forlì passa nuovamente, ancora una volta grazie a un'acrobazia. Stavolta la rovesciata è di Selvini e a salvare il portiere – di nuovo battuto – c'è la traversa, ma in questo caso la palla torna in campo e finisce tra i piedi di Franzolini, che deve solo appoggiare a porta vuota.

Eppure la Juventus non molla e, dopo un salvataggio di Gunduz su tiro di Selvini, pareggia ancora. Strappo di velocità e potenza di Oboavwuoduo sulla sinistra, stavolta la respinta di Martelli non è perfetta e Anghele, da centro area, arriva a rimorchio e mette in rete. Il goal del 2-2 è anche l'ultima occasione della gara: il Forlì sale a 35 punti, sempre a +5 sulla zona playout, la Juventus va a 43, perdendo due punti dal quarto posto.







