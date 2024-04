SERIE D GIRONE D Forlì – Victor San Marino, derby play-off Derby tra deluse dell'ultimo periodo. I tre punti servono per il piazzamento play off

Dando un'occhiata al ruolino di Forlì e Victor nell'ultimo mese resta il dubbio che le due società non siano affascinate da questi teorici play off. Un vero peccato perchè, a prescindere, arrivare terzi o arrivare sesti non è esattamente la stessa cosa, anche se, ribadiamo, i play off di Serie D sono percepiti solo come un costo in più e poco altro restiamo dell'idea che entrambe vogliano chiudere il campionato nel migliore dei modi. Un derby è sempre un derby e all'andata il Forlì destò un'ottima impressione ad Acquaviva. Guardando la classifica la squadra di Antonioli ha un punto in più sul Victor viene da tre sconfitte consecutive ed è assolutamente a caccia di riscatto. Vietatissimo un altro stop casalingo per un Forlì ormai fuori dalla lotta promozione ma, come dicevamo, intenzionato a chiudere al meglio questo campionato. Per il Victor il discorso è un po' diverso. La squadra di Cassani, al quale non è stata ridotta la squalifica, aveva l'obbligo di salvarsi e lo ha fatto con ampio anticipo.

Resta alla portata un piazzamento da mettere a curriculum. Rientra Nicholas D'Este che tornerà a far coppia con Arlotti. Non recupera De Queiroz, qualche problema per Carlini, dovrebbe andare almeno in panchina Onofri. Anche Antonioli dovrà valutare le condizioni di Ballardini, Barbatosta e Maggioli, si profila un 4-3-1-2 iniziale con i ballottaggi Drudi o Checchi per la difesa, Lolli o Prestianni per il centrocampo. Si gioca domani allo Stadio Morgagni di Forlì ore 15 arbitra Davide Cerea della sezione di Bergamo.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: