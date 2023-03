SERIE C Foschi: "Il Lecco è andato oltre ad ogni più rosea previsione"

Ospite di Cpiace il tecnico del Lecco Luciano Foschi. L'ex Ravenna si dichiara molto soddisfatto del campionato fatto fino ad ora dalla sua squadra. Il Lecco si trova al quarto posto in classifica in Serie C Girone A in piena zona play off.

Nel video la sua intervista

