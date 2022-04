SERIE C Foschi: "Mi auguro che il Rimini arrivi in fondo. Cesena può fare voce grossa ai playoff" L'ex tecnico del Ravenna, nonché ex giocatore biancorosso, è stato ospite a CPiace.

Ospite della puntata di ieri di CPiace, l'ex allenatore Luciano Foschi. "Il Cesena può fare la voce grossa nei playoff" dice il doppio ex di Rimini e Ravenna. Che in vista dello scontro diretto di questa settimana tra le sue vecchie squadra lancia la volata, in ottica promozione in C, ai biancorossi.

