SERIE C Francesco Baldini al Catania Il tecnico italo/sammarinese Francesco Baldini e il suo secondo Luciano Mularoni sono già a Catania serie C Girone C . La squadra si trova attualmente al settimo posto in piena corsa play off

Francesco Baldini al Catania.

Il Catania serie C girone C, comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Francesco Baldini “È un tecnico giovane, molto preparato e determinato, lo accogliamo con grande fiducia - spiega l’amministratore unico Nico Le Mura – e siamo certi che saprà sfruttare la preziosa opportunità che gli viene concessa in una piazza prestigiosa come Catania. Al nuovo allenatore e all’intero staff tecnico, allenatore in seconda è il sammarinese Luciano Mularoni, rivolgo – conclude Le Mura - i migliori auguri di buon lavoro”



I più letti della settimana: