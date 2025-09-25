PRIMAVERA

Francesco Baldini e Luciano Mularoni alla Primavera del Torino

I granata, dopo 5 giornate occupano l'ultimo posto in classifica insieme ad altre quattro squadre

Francesco Baldini e Luciano Mularoni alla Primavera del Torino.

Il Torino comunica che il nuovo allenatore della formazione Primavera è Francesco Baldini. L’allenatore sarà coadiuvato dal vice Luciano Mularoni e dal collaboratore Claiton Dos Santos Machado. Tutto il Torino FC accoglie Baldini e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Baldini prende il posto di  Christian Fioratti, ed eredita una squadra che ha inanellato tre punti in cinque giornate di campionato 

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy