SERIE C Francesco Baldini, ecco perchè ho detto no al Rimini Attraverso un comunicato ufficiale chiarisce la sua posizione in merito alla mancata firma con il Rimini Calcio

Francesco Baldini, ecco perchè ho detto no al Rimini.

Comunicato Stampa Ufficiale: posizione di Mister Francesco Baldini in merito al progetto Rimini FC

Francesco Baldini, allenatore con esperienza in Serie B e Serie C e rappresentato dalla nostra agenzia, desidera chiarire la propria posizione in merito alle recenti notizie che lo hanno visto al centro del progetto tecnico del Rimini FC. Nelle ultime settimane, Mister Baldini ha avuto modo di conoscere la nuova proprietà e di incontrare a più riprese il direttore sportivo Luca Nember, confrontandosi apertamente sulla visione futura della società, parlando di aspetti Tecnici e Tattici ... In particolare, il Mister ha riscontrato nella Presidente, Dott.ssa Scarcella, determinazione nel voler intraprendere un percorso nel mondo del calcio professionistico. Tuttavia, al momento, alcune condizioni organizzative e operative non permettono di avviare un progetto tecnico immediato. Nel massimo rispetto del club , della sua dirigenza, di una piazza blasonata e di una tifoseria presente, “calda” ma sempre rispettosa, riteniamo corretto non firmare nessun accordo e lasciare lavorare il club senza ulteriori indugi.

Dichiarazione di Mister Francesco Baldini:

"Ho trovato nella Presidente Scarcella una persona entusiasta e determinata, con la voglia sincera di costruirsi un futuro importante nel calcio professionistico. Con il direttore sportivo Nember il dialogo è stato immediato e positivo, basato su stima e condivisione di idee tecniche. In questo momento, però, ho dovuto fare un passo indietro e ho ritenuto giusto dare tempo alla società di completare tutti i passaggi organizzativi necessari. La Storia e il Blasone del Rimini insieme alla mia voglia di campo hanno immediatamente acceso l' interesse per questa trattativa che in questo momento però reputo prematura... Un grande in Bocca al Lupo al Rimini calcio..."

