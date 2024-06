SERIE C Francesco Baldini nuovo allenatore del Lecco Nelle prossime ore la società lombarda darà l'ufficialità. Con lui come sempre il vice Luciano Mularoni

Francesco Baldini nuovo allenatore del Lecco.

L'allenatore italo-sammarinese Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Lecco serie C. Con lui il suo staff con Luciano Mularoni vice e Davide Bertaccini allenatore dei portieri. L'annuncio questo pomeriggio in conferenza stampa prevista per le 19 allo stadio Rigamonti-Ceppi. Nella stagione appena trascorsa ha allenato il Perugia nella prima parte (18 gare con sette vittorie, nove pari e due sconfitte), venendo esonerato il 19 dicembre, e chiuso la stagione alla guida del Trento (13 partite con sei vittorie, cinque pari e due sconfitte).In precedenza la coppia Baldini – Mularoni ha allenato le prime squadre di Sestri Levante, Lucchese, Imolese, Trapani, Catania, e Vicenza.

