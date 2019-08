Francesco Scotti: ”l'Imolese è già alle spalle, ci attende una Feralpi ferita”

Sentiamo Scotti

Primo ospite della trasmissione di San Marino RTV dedicata alla serie C, “Cpiace”, il portiere del Rimini Francesco Scotti. Il numero 1 biancorosso ha parlato della grande prestazione della sua squadra offerta nel derby con l'Imolese, ma non dimentica che agosto è stato un mese complicato,per lui, e per la società. L'ottimo risultato di domenica ha sradicato le nuvole e ha fatto tornare il sereno, anche se – ricorda a tutti il capitano- settembre comincerà con la delicata trasferta di Salò, a casa di una Feralpi ferita dalla sconfitta roboante subita a Reggio Emilia.