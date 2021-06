Francia batte Germania 1-0, stasera Italia-Svizzera. Ronaldo supera il record di reti nelle fasi finali dell' Europeo

La Francia ha battuto la Germania 1-0 a Monaco di Baviera, mentre l'Italia si prepara alla partita di stasera all'Olimpico contro la Svizzera. A Monaco decide un autogol di Hummels, ma il protagonista è Kylian Mbappé, in una partita densa di imprevisti. Il portiere tedesco Neuer ha indossato una fascia arcobaleno anti omofobia, mentre l'attesa inginocchiata antirazzista alla fine non c'è stata. Un attivista di Greepeace si è paracadutato sul campo prima del match, ferendo lievemente due persone.







Due gol in sei minuti: Cristiano Ronaldo non si è accontentato di superare il record di reti nelle fasi finali dell'Europeo, ma dopo aver realizzato la decima su rigore ha colpito ancora con una pregevole azione confezionando il 3-0 finale del Portogallo contro l'Ungheria. L'attaccante della Juventus ha realizzato quindi 11 reti in cinque edizioni dell'Europeo.