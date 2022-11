Francia, buona la prima: 4-1 all'Australia

Non stecca alla prima la Francia campione in carica. Nonostante le tante assenze, i Blues di Deschamps vincono 4-1 contro l'Australia che era andata in vantaggio con Goodwin. Poi grande protagonista Adrien Rabiot: il centrocampista della Juventus pareggia e serve l'assist a Giroud per il 2-1 dei transalpini. Nella ripresa Mbappe segna il 3-1 e poi ancora Giroud fa doppietta e 4-1. L'attaccante milanista raggiunge Henry e diventa il miglior marcatore della storia della Francia con 51 gol.

Termina 0-0, invece, l'incontro delle 11 tra Marocco e Croazia con diverse occasioni da una parte e dall'altra: protagonisti i portieri Bono e Livakovic.