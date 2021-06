EUROPEI Francia – Germania, gran lusso d'Europa uesta sera ore 21 a Monaco si affrontano per il Gruppo F due delle pretendenti alla vittoria finale

14 mila tifosi ammessi e biglietti esauriti per una sfida gran lusso come Francia – Germania primo incontro del Gruppo F quello indicato da tutti, a ragion veduta, come il “gruppo di ferro”. Si gioca questa sera alle ore 21 all'Arena del Bayern come è stato denominato lo Stadio che durante l'Europeo non potrà essere chiamato con il tradizionale nome dello sponsor assicurativo. Per Deshamps trio d'attacco super formato da Benzema, Griezmann e Mbappè, ma è una Francia piena di campioni un po' in tutti i reparti. Tutta da verificare la Germania di Low che ha punti fermi come Neuer, Hummels, Kroos e Muller e si disporrà con un 3-4-2-1 proprio con il centrocampista del Real Madrid sulle tracce del motore dei blues Kantè. Occhi puntati su quello sulla stella Kylian Mbappè che ha già segnato due reti in 4 incroci a Neuer tra nazionale e club.

