QATAR 2022 - 10 Francia senza Maignan, Pogba e Kantè. La Svizzera con Rodriguez e Aebischer in Qatar Mancano 10 giorni all'inizio del mondiale. Scopriamo i campioni del mondo in carica della Francia e la Svizzera capace di estromettere l'Italia dalla competizione

Tra i 26 del CT della Svizzera Yakim ci sono il difensore del Torino Ricardo Rodriguez e il centrocampista del Bologna Micheal Aebischer. Il CT si cautela chiamando 4 portieri tra cui Sommer del Borussia Mönchengladbach, autentico incubo per Jorginho. Fu lui a parare i due rigori al centrocampista del Chelsea che di fatto esclusero l'Italia dai Mondiali che prenderanno il via tra 10 giorni.

I campioni del mondo in carica della Francia, ovviamente sono stati inseriti tra i favoriti anche per questo campionato del mondo anomalo. Il CT Dieder Deschamps ha diramato l'elenco dei convocati e tra i tanti nomi altisonanti che fanno parte di questa ricca rosa non figurano il portiere del Milan Maignan, i centrocampisti Pogba e Kantè, tutti e tre assenti per infortunio. C'è Giroud a completare una batteria di attaccanti di altissimo livello con Benzema, Mbappè, Griezman, Coman, Dembelè e Nkunku.

Certezza Theo Hernandez indiscutibilmente uno dei migliori esterni sinistri del mondo. Centrocampo il reparto con il punto interrogativo per le assenze, come detto, di Pogba e Kante. Chiavi in mano allo juventino Rabiot con la coppia del Real Madrid Camavinga e Tchoumanemi, quella del Marsiglia Veretout e Guendouzi e Fofanadel Monaco a completare. Francia tra le favorite con Brasile, Argentina, e Germania, in prima fila. Seconda per Spagna, Inghilterra e Olanda.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: